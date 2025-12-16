ABD’li devden yapay zeka şirketlerinde “sat” tavsiyesi
Goldman Sachs, yapay zekâ kaldıracının sınırlı olduğu gerekçesiyle çip üreticilerinin tavsiyelerini düşürdü.
Goldman Sachs, yapay zekadan elde edilen finansal kaldıracın sınırlı olduğunu ve uygulamada “zayıf” bir performans sergilendiğini belirterek çip üreticisi hisseleri için olumsuz görüş bildirdi.
Kurum, Arm Holdings için tavsiyesini “nötr”den “sat”a düşürdü. Hisse yüzde 3,3 düşüşle 126,54 dolara geriledi.
Texas Instruments, “al”dan “sat”a düşürüldü; hisseler sınırlı düşüş gösterdi.
Kurum, TXN’in önceki döngüdeki kapasite ve stok tercihlerinin, benzerlerine kıyasla daha zayıf döngüsel kâr marjı genişlemesine yol açacağını belirtti.
Entegris de “nötr”den “sat”a düşürüldü; hisseler yaklaşık yüzde 3 düşerek 89,82 dolara indi.
Goldman Sachs, Entegris’in yarı iletken fabrikası yatırımlarındaki yavaş sermaye harcamaları nedeniyle rakiplerinden daha kötü performans göstermesini bekliyor.