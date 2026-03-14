ActivTrak’ın yeni araştırması: Yapay zeka iş yükünü azaltmak yerine artırıyor

Deniz Güldağ

ActivTrak’ın son araştırması, teknoloji dünyasında yeni bir tartışma başlattı. ActivTrak’tan verilen bilgiye göre, şirket yapay zeka araçlarını kullanmaya başlayan çalışanların dijital aktivitelerinİ, bu araçları kullanmaya başlamalarından önceki 180 gün ile sonraki 180 günü karşılaştırarak inceledi. Sonuçlar, yapay zekanın neredeyse tüm iş kategorilerinde faaliyet yoğunluğunu artırdığını ortaya koydu.

Araştırma bulgularına göre yapay zekayı iş süreçlerine entegre eden çalışanlarda e-posta, mesajlaşma ve sohbet uygulamalarında geçirilen süre iki katından fazla arttı. İnsan kaynakları ve muhasebe yazılımlarının kullanımı yüzde 94 yükseldi.

Bununla birlikte, yapay zeka kullanan çalışanların; karmaşık problemlerin çözülmesi, strateji geliştirme ve ileri düzey analiz gibi yüksek odak gerektiren işlere ayırdığı süre yüzde 9 azaldı. Yapay zeka kullanmayan çalışanlarda ise bu sürede neredeyse hiçbir değişim gözlenmedi.

Araştırma, 1.111 işveren genelinde 443 milyondan fazla çalışma saatini kapsayan verileri analiz ediyor. Bu kapsamıyla yapay zekanın çalışma alışkanlıkları üzerindeki etkilerini inceleyen en kapsamlı analizlerden biri olarak değerlendiriliyor.

ActivTrak’ın CCO’su (Chief Customer Officer*) verimlilik laboratuvarının başkanı Gabriela Mauch araştırma sonuçlarını değerlendirirken, yapay zekanın iş yerinde verimlilik sağlamadığını söylemenin doğru olmayacağını vurguladı: “Bu, yapay zekanın iş yerinde verimlilik yaratmadığı anlamına gelmiyor. Ancak serbest bıraktığı kapasite hemen başka işler yapmak için yeniden kullanılıyor.”

Bir iş gücü analitiği ve verimlilik yönetim platformu olan ActivTrak çalışanların uygulama/web sitesi kullanımı, çalışma saatleri ve faaliyetlerini izleyerek operasyonel verimliliği artırmayı, yapay zeka destekli koçluk ve analitik verilerle süreçleri iyileştirmeyi hedefliyor.

*Chief Customer Officer (CCO), şirket genelinde müşteri deneyimini (CX) yönetmek, müşteri odaklılığı artırmak ve müşteri memnuniyeti ile bağlılığını sağlamaktan sorumlu en üst düzey yöneticidir.