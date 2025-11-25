  1. Ekonomim
  3. ADOBE ÇILDIRDI: 550 TL’lik uygulama 1 yıl ücretsiz oldu! İşte yapmanız gerekenler
Adobe, en popüler platformlarından Photoshop için sürpriz bir duyuru paylaştı. Kullanıcılar kredi kartı bile girmeden Photoshop’a 12 ay boyunca erişebilecek.

OKAN GÜLEŞ
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adobe’un aktif olarak milyonlarca kişi tarafından kullanılan popüler yazılımı Photoshop, pahalı fiyatı nedeniyle erişilmesi oldukça zor bir platformdu. Neyse ki yıl sonuna gelirken kullanıcıları sevindirecek haber geldi.

Yapılan duyuruda Adobe, dijital içerik üreticilerini ve tasarımcıları heyecanlandıran sürpriz bir karara imza attı. Şirket, yapay zeka destekli araçlarıyla öne çıkan Photoshop Web sürümünü belirli şartlar altında 1 yıl boyunca tamamen ücretsiz hale getirdiğini duyurdu. Peki ücretsiz olarak nasıl sahip olunur?

ADOBE PHOTOSHOP BEDAVA WEB SÜRÜMÜ İÇİN

-Bilgisayarınızda Chromium tabanlı (Google Chrome, Microsoft Edge, Brave vb.) bir tarayıcı açın.

-Tarayıcı mağazasından resmi Adobe Photoshop uzantısını bulun ve yükleyin.

-Uzantı kurulduktan sonra deneme süresini başlatın.

-Kredi kartı girmeden 12 aylık ücretsiz erişiminiz anında aktif olacaktır.

 

 

