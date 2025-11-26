Adobe, Photoshop'un web sürümünü bir yıllığına ücretsiz erişime açacak

  1. Ekonomim
Adobe, Photoshop’un web sürümünü 12 ay boyunca kredi kartı gerektirmeden ücretsiz erişime açarak yapay zekâ destekli araçların da yer aldığı kapsamlı bir kampanya başlattı.

Adobe, Photoshop için yeni bir kampanya başlattı. Kampanyaya göre kullanıcılar, 12 ay boyunca Photoshop web sürümüne tamamen ücretsiz erişim sağlayabilecek. 

ShiftDelete'den Alperen Esin'in haberine göre, Adobe, popüler fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop’un tarayıcı tabanlı web sürümü için dikkat çekici bir kampanya başlattı.

Kredi kartı bilgisine gerek duyulmayacak

Kullanıcılar, herhangi bir kredi kartı bilgisi vermeden 12 ay boyunca Photoshop web sürümüne tamamen ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Kampanya kapsamında, yapay zekâ destekli araçlar da dahil olmak üzere yazılımın birçok profesyonel düzenleme işlevi kullanılabilecek.

Kullanıcıların, Chromium tabanlı tarayıcılar üzerinden Adobe Photoshop uzantısını yüklemeleri ve ardından ücretsiz kullanım süresini başlatmaları yeterli olacak.

Bir yıllık ücretsiz erişim sayesinde kullanıcılar, web platformunu deneyimleyerek bulut tabanlı çalışma akışının avantajlarını görebilecek ve gelecekteki abonelik kararlarını bu deneyime göre verebilecek.

