AGCM’den Meta’ya yapay zeka gerekçeli müdahale

İtalyan rekabet kurumu AGCM, bugün bünyesinde WhatsApp, Instagram, Facebook ve Messenger'ı barındıran Meta'yı kızdıracak bir karara imza attı.

AGCM, ABD merkezli teknoloji grubu Meta'nın, rakip yapay zekâ sohbet botlarının WhatsApp'tan dışlanmasına yol açabilecek sözleşme şartlarını askıya almasını emretti.

Nefes'ten Mehmet Efe Altay'ın haberine göre kurum, söz konusu şirket hakkında hakim konumun kötüye kullanılması şüphesiyle soruşturma başlattı.

"Karar, temelde hatalı"

Meta sözcüsü, kararı "temelde hatalı" olarak nitelendirdi ve yapay zekâ sohbet botlarının ortaya çıkmasının "sistemlerimize, desteklemek üzere tasarlanmadıkları bir yük getirdiğini" söyleyerek karara itiraz edileceğini duyurdu.

AGCM, Meta'nın davranışının "yapay zekâ sohbet botu hizmetleri pazarında üretimi, pazar erişimini veya teknik gelişmeyi kısıtlayabileceğini" ve potansiyel olarak tüketicilere zarar verebileceğini belirtti.

Temmuz ayında, İtalyan düzenleyici kurum, WhatsApp ile ilgili olarak hakim konumun kötüye kullanılması şüphesiyle Meta hakkında soruşturma başlatmıştı. Kasım ayında soruşturmayı genişleterek mesajlaşma uygulamasının ticari platformuna ilişkin güncellenmiş şartları da kapsayacak şekilde genişletti.

Avrupa Birliği de geçen ay aynı suçlamaya yönelik Meta'ya bir soruşturma başlatmıştı.