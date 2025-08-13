AirPods, konuşmaları anında çevirecek: Apple, "Canlı Çeviri” özelliği getiriyor

Apple, önümüzdeki ay kararlı sürümü yayınlanacak iOS 26 ile birlikte, destekli AirPods modellerine "Canlı Çeviri" özelliğini entegre etmeye hazırlanıyor.

Haziran ayında FaceTime, telefon görüşmeleri ve mesajlar için tanıtılan canlı çeviri, artık AirPods üzerinden de kullanılabilecek. iOS 26 Beta 6'da keşfedilen yeni hareket sayesinde, AirPods'un iki sapına aynı anda basıldığında “Çeviri” uygulaması devreye giriyor. Özellik, şimdilik yalnızca AirPods Pro (2. nesil) ve AirPods (4. nesil) modellerinde çalışıyor.

Çeviri iPhone üzerinden yapılacak

Çeviri işlemleri doğrudan AirPods üzerinde değil, bağlı iPhone üzerinden gerçekleştirilecek. Bu nedenle, özelliğin çalışacağı iPhone modelleri henüz netleşmiş değil. Apple'ın mevcut Canlı Çeviri sistemindeki donanım gereksinimlerinin geçerli olması bekleniyor. Kulislere göre özellik, yalnızca iPhone 17 serisine özel olabilir.

WWDC'de duyurulmamıştı

Apple, bu yeniliği WWDC25'te açıklamasa da, Bloomberg yılın başında böyle bir geliştirme üzerinde çalışıldığını duyurmuştu. Canlı Çeviri'nin AirPods entegrasyonu, giyilebilir teknoloji alanında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.