Akıllı telefon üretiminde düşüş

TrendForce'a göre 2023'ün ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon üretimi geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse %20 azalarak 250 milyon cihaz olarak gerçekleşti.

Genel olumsuz eğilimin aksine, pazar lideri Samsung, Galaxy S23 modelinin piyasaya sürülmesinin de yardımıyla üretimini bir önceki çeyreğe göre %5,5 oranında artırdı. Güney Koreli dev, Ocak-Mart döneminde 61,5 milyon cihaz üreterek geçen yılın aynı dönemindeki hacme göre %16,7 düşüş kaydetti.

Apple çeyrek bazda %27,5'lik bir düşüş kaydetti ve cihazlarının yıllık üretimi neredeyse %12'lik bir düşüşle 53,3 milyon adede geriledi. Yeni iPhone 14 bu hacmin yaklaşık %78'ini oluşturdu. TrendForce, Apple'ın akıllı telefon üretiminin ikinci çeyrekte %20 daha düşmesini bekliyor.

Çinli Oppo şirketi, Ocak-Mart döneminde cihaz üretimini 26,8 milyon adede düşürdü. Bu rakam bir önceki çeyreğe göre %17 daha az ve geçen yılki seviyenin neredeyse %34 altında. TrendForce şirketin bu hamlesini olumlu karşılayarak, etkili envanter yönetimi ve Güneydoğu Asya ve diğer bölgelerdeki ılımlı talep toparlanması sayesinde Oppo'nun ikinci çeyrekte akıllı telefon üretimini %30'dan fazla artırabileceğini belirtti.

Bir başka Çinli satıcı olan Xiaomi, Ocak-Mart döneminde 26,5 milyon cihaz piyasaya sürerek akıllı telefon üretimini bir önceki çeyreğe göre %27,4 ve bir önceki yıla göre %40,4 oranında azalttı. TrendForce, şirketi üretimi kısmaya zorlayan ana nedenlerin dünya çapında düşük tüketici talebi ve Xiaomi'nin arz fazlası olduğuna inanıyor. İkinci çeyrekte bu markaya sahip cihazların üretiminin Ocak-Mart dönemine kıyasla %20 oranında artması bekleniyor.