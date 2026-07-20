Alibaba, Amerikalı yapay zeka devlerine meydan okudu

Deniz Güldağ

Alibaba, geliştirdiği yeni modelin günümüzdeki en güçlü yapay zeka sistemleri arasında yer aldığını, önde gelen yapay zeka modelleriyle rekabet ettiğini ve performans açısından yalnızca Anthropic’in Mythos sınıfı amiral gemisi modeli Fable 5’in gerisinde olduğunu belirtti ve Çin’in küresel teknolojik liderlik yarışında ABD ile arasındaki farkı hızla kapattığının altını çizdi.

Şirketin en yeni amiral gemisi büyük yapay zeka dil modeli olan Qwen3.8 Max’in ön izleme sürümü 24 trilyon parametreye sahip. Alibaba, modelin kendi yazılım geliştirme ve kodlama platformlarında erişime açıldığını duyurdu.

Alibaba’nın Hong Kong’da işlem gören hisseleri bugün gün içi işlemlerde yüzde 5,6 yükseldi.