Alibaba, çip üretim birimi T-Head'i halka arza hazırlıyor

Alibaba Group Holding Ltd., çip üretim birimi T-Head'i halka arz etmeye hazırlanıyor. Kaynaklara göre Alibaba, halka arz öncesinde T-Head'i kısmen çalışanlara ait bir işletme olarak yeniden yapılandırmayı planlıyor.

Değerleme belirsiz olmakla birlikte, Moore Threads Technology Co. gibi rakip halka arzlar, Pekin'in yerli çip endüstrisini destekleyeceği beklentileri arasında güçlü ilgi gördü.

T-Head ilerleme kaydediyor ve Çin'in ikinci büyük kablosuz operatörüyle Pingtouge yapay zekâ hızlandırıcılarını operatörün kuzeybatı Çin'deki yeni veri merkezinde konuşlandırmak için bir sözleşme imzaladı. Veri merkezinde MetaX Integrated Circuits ve Biren Technology Co.'dan gelen çipler de kullanılacak.