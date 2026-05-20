Alibaba, yeni nesil çipi ile Nvidia’yı hedefe koydu

Deniz Güldağ

Bulut bilişim ve yapay zeki odaklı ürünlerini yakın gelecekteki büyümesinin temeli olarak konumlandıran Alibaba rekabette yeni bir atağa kalktı

Çin’in önde gelen teknoloji şirketleri arasında yer alan Alibaba ve Baidu, yapay zeka etrafında güçlü bir ekosistem oluşturmayı amaçlıyor.

Şirketler, özellikle üretken yapay zeka çözümleri ve bulut bilişim tabanlı hizmetlerde küresel rakipleriyle yarışabilmek için yatırımlarını artırıyor.

Alibaba'nın CEO'su Eddie Wu, bu ayın başlarında yaptığı açıklamada, yapay zeka ile bağlantılı ürün gelirlerinin şirketin bulut bilişim segmentindeki büyümenin ana itici gücü haline gelmesini beklediklerini söyledi.

Şirket ayrıca, yeni nesil yapay zeka çipi “Zhenwu M890”ı tanıttı. Alibaba’ya göre yeni çip, önceki versiyona kıyasla üç kat daha güçlü performans sunuyor ve ABD merkezli çip devi Nvidia ile rekabet etmeyi hedefliyor.

Alibaba bunun yanında, kendi yapay zeka dil modeli “Qwen” için de önemli güncellemeler duyurdu. Şirket, yapay zeka destekli ürünlerin özellikle bulut bilişim hizmetleri tarafında gelir artışını hızlandıracağını öngörüyor.

Çin'in diğer önemli çip üreticileri de, ABD’nin teknoloji ihracatına yönelik düzenlemeleri nedeniyle Nvidia’nın Çin pazarındaki faaliyetlerinin sınırlanmasının ardından oluşan boşluğu doldurmak için çalışmalarını hızlandırmış durumda. Fakat Alibaba bu yarışta yerli yapay zeka çözümleri geliştiren şirketler arasında öne çıkıyor.