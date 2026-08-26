Alibaba'dan daha düşük maliyetli yeni yapay zeka modeli

Şirket yaptığı açıklamada, Qwen3.8-Flash modelinin indirilebilir hale getirildiğini bildirdi ve yapay zeka sistemlerinin karar almasına yardımcı olan "ağırlık" değerlerini açıkladı.

Alibaba yaptığı açıklamada, yeni ürünün bir modelin gelişmişlik derecesini gösteren 125 milyar parametreye sahip olduğunu ve performansının Anthropic’in Opus 4.6 ve DeepSeek’in V4-Flash gibi rakiplerinin son sürümleriyle rekabet edebilecek düzeyde olduğunu belirtti.

Açıklanan sürüm, yeni nesil modeller için tasarlanmış bir mimariyi kullanıyor: Qwen 4 serisi. Şirket, bu yeni sistemin eğitim ve çıkarım yapma maliyetlerini önemli ölçüde azalttığını belirtti.

Yapay zekaya 57 milyar dolardan fazla kaynak

Alibaba, Çin’de yapay zekaya en fazla yatırım yapan şirket konumunda ve üç yıl boyunca yapay zeka geliştirme ve altyapı inşası için 380 milyar yuandan (57 milyar dolar) fazla kaynak ayırmayı taahhüt ediyor. Bu çabayı finanse etmek için, bu hafta Hong Kong’un en büyük ikincil hisse senedi arzında 80 milyar Hong Kong doları (10,2 milyar dolar) topladı.

Alibaba yapay zeka portföyünü genişletiyor

E-ticaret devinden yapay zeka oyuncusuna dönüşen şirket, yapay zeka portföyünü derinleştirme ve genişletme hızını artırdı.

Alibaba, bu ayın başlarında amiral gemisi ürünü Qwen3.8 Max’ı güncelledi ve şimdiye kadarki en büyük yapay zeka modelini geliştirdi. Ayrıca bugün, kurumsal müşterilere yönelik yapay zeka ajans aracı QwenWork’ün uluslararası sürümünü piyasaya sürdü. Şirket, Asya, Latin Amerika ve Orta Doğu’ya odaklanarak küresel pazarlardaki satışlarını artırmayı hedefliyor.