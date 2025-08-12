Alman teknoloji markası ICY BOX, Türkiye pazarına giriyor

Alman teknoloji markası ICY BOX, Ekim ayında Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta harici depolama cihazları ve klonlama istasyonları gibi dünya çapında popüler ürünlerini satışa sunacak olan RaidSonic bünyesindeki marka, Türkiye’de ürün gamını zamanla genişletmeyi planlıyor.

Sektörde 20 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’de kaliteli bir teknoloji sağlayıcısı olmayı hedefleyen ICY BOX, uygun fiyatlı giriş seviyesinden güçlü premium modellere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuyor. Ofis çalışanlarından online yayıncılara ve sistem yöneticilerine kadar farklı kullanıcıların ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Yerel piyasadaki yerini alacak

Research and Markets’in yayımladığı son verilere göre 2024’ü 57,87 milyar dolar değerle kapatan küresel harici sabit disk pazarı, tüketicilerin talepleriyle şekillenmeye devam ediyor. Türkiye’deki bilgisayar kullanıcılarının da veri kayıplarını engellemek, depolama alanı genişletmek ve siber tehditlere karşı korunmak gibi ihtiyaçlarını da karşılayacak olan ICY BOX, son teknolojiyle donatılmış aksesuarlarıyla yerel piyasadaki yerini alacak.

"Türkiye, küresel teknoloji pazarında merkezi bir rol oynuyor"

Türkiye’nin geleceğe yönelik büyüme hedeflerinde önemli bir pazar olduğunu söyleyen ICY BOX CEO’su Yong Chen, şu açıklamada bulundu: “Avrupa ile Asya arasında bir köprü olan Türkiye, küresel teknoloji pazarında merkezi bir rol oynuyor. 80 milyonun üzerindeki nüfusu ve büyüyen ekonomisi ile Alman premium markamız için önemli bir stratejik ortak olarak konumlanıyor. Türkiye’ye açılmamızın ilk adımında ise 8–11 Ekim’de İstanbul’da düzenlenecek Mobil İletişim ve Bilgi Teknolojileri Fuarı’na (MOBİSAD-IMEX) katılarak ürünlerimizi tanıtmak bulunuyor. Bu fuar, mobil iletişim, tüketici elektroniği ve yeni teknolojiler sektörünü bir araya getirecek. Türk bilgisayar kullanıcılarının cihazlarını kaliteli ürünlerimizle donatacağımız için çok heyecanlıyız.”