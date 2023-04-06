Almanya'da devlet kurumlarına siber saldırı

Almanya’da devlet kurumlarının resmi internet sitelerine siber saldırı yapıldı.

Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD’nin haberinde, hackerlerin gerçekleştirdiği saldırılar sebebiyle Schleswig-Hostein eyaletinin resmi internet sitesine geçici süre ulaşılamadığı belirtildi.

Haberde, Brandenburg eyaletinde emniyet teşkilatının internet sitesinde aksaklıklar yaşandığı aktarılarak, Thüringen’de eyaletin İçişleri Bakanlığının ve emniyet teşkilatının internet sitelerinin hacker saldırılarına uğradığı ifade edildi.

Berlin'de de saldırılardan ötürü eyalet yönetiminin internet sitelerine erişimin uzun sürdüğü, Saarland eyalet hükümetinin resmi sayfasına da bir süre ulaşılamadığı bilgisi paylaşıldı.

Haberde, dün de Mecklenburg-Vopommern, Aşağı Saksonya ve Saksonya-Anhalt eyaletlerinde bakanlıkların ve polisin internet sitelerine siber saldırı gerçekleştirildiği bildirildi.

İnternet altyapısı etkilenmedi ve bilgiler çalınmadı

Berlin Eyaleti İçişleri Bakanlığı Dijitalleşmeden Sorumlu Müsteşarı Ralf Kleindiek, RBB Televizyon Kanalına yaptığı açıklamada, bu saldırının, "eyalet yönetiminin internet sayfalarına yapılan şimdiye kadarki en büyük saldırı" olduğunu söyledi.

Kleindeik, saldırı sebebiyle internet sayfalarının yavaşladığını, bu durumdan internet altyapısının etkilenmediğini ve bilgilerin çalınmadığını vurguladı.

Aşağı Saksonya Eyaleti Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada ise internet sayfalarına ülke dışından yoğun bir girişin görüldüğü, siber saldırılarla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Verden Savcılığından yapılan açıklamada da olayın her yönüyle soruşturulduğu belirtildi.