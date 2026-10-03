Amazon, 8 milyar dolarlık Nvidia çipini elden çıkarmaya hazırlanıyor

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Deniz Güldağ

Konuya yakın kaynaklara göre Amazon, son haftalarda yatırımcılarla görüşerek çiplerin satışına yönelik sektördeki ilgiyi ölçtü. Plan kapsamında Amazon, ABD genelindeki veri merkezlerinde kullanmak üzere kurduğu sistemlerde yer alan binlerce Nvidia Grace Blackwell çipini özel amaçlı bir şirkete (SPV)* devredecek.

Amazon daha sonra bu gelişmiş yapay zeka çiplerini SPV'den geri kiralayacak. SPV ise yatırımcılardan borçlanma yoluyla finansman sağlayacak. Böylece Amazon, yüksek maliyetli çipleri bilançosundan çıkarabilecek.

Planlanan işlem, teknoloji devlerinin devasa veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için alternatif yöntemlere yöneldiği bir dönemde gündeme geldi. Bu tesislerin kurulumu için yapılan harcamaların önemli bir bölümünü, gelişmiş yapay zeka modellerinin eğitilmesinde kullanılan çipler oluşturuyor.

Amazon konuya ilişkin yorum yapmadı

*SPV (Special Purpose Vehicle), ana şirketten hukuki ve mali olarak ayrı tutulan, yalnızca tek bir projeyi, varlığı veya amacı yürütmek için kurulan özel amaçlı bir şirket.