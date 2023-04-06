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Amazon, bir çevrimiçi mağazasını kapatacak

Amazon, İngiltere merkezli çevrimiçi mağazası Book Depository'yi kapatacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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İngiltere merkezli online mağaza Book Depository, ana şirketi Amazon tarafından kapatılıyor.

Müşterilerine 20 yıldır hizmet veren çevrimiçi kitap satış sitesi, bu ayın sonunda faaliyetlerine son verecek.

Söz konusu karar, teknoloji şirketi Amazon’un işten çıkarma planladığını duyurmasının ardından açıklandı.

Şirket konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Book Depository’nin 26 Nisan 2023'te kapanacağını bildirdiğimiz için üzgünüz." İfadelerini kullandı.

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