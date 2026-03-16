Amazon, ‘çıkarım gücü’ için Cerebras ile ortaklığa gitti

Deniz GÜLDAĞ

Amazon, çip üreticisi Cerebras ile çıkarım (inference) işlem gücünü artıracak bir anlaşmaya vardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Amazon Web Services (AWS), veri merkezlerinde Cerebras tarafından tasarlanan çipleri kullanmayı planlıyor.

Bu çipler, yapay zeka modellerinin kullanıcı sorularına yanıt vermesini sağlayan çıkarım süreçlerinin hızını arttırmak için kullanılacak.

"Inference computing" eğitilmiş bir yapay zeka modelinin yeni veriler üzerinde tahmin veya sonuç üretmesi için yapılan hesaplama sürecini ifade ediyor.

Cerebras Systems de yapay zeka için özel işlemciler ve süper bilgisayar sistemleri geliştiren ABD merkezli bir teknoloji şirketi. Şirket özellikle yapay zeka modellerini eğitmek ve çalıştırmak için tasarlanmış dev ölçekli çipler üretmesiyle tanınıyor.

Yapay zeka sektöründe değişim

Teknoloji çevrelerinde yapılan yorumlara göre anlaşma, yapay zeka sektöründe yaşanan önemli bir değişime de işaret ediyor.

Sektörde odak giderek yapay zekanın eğitiminden yapay zekanın çıkarım işlem gücü kapasitesini arttırmaya doğru kayıyor.

Yapay zeka sistemleri geliştiren şirketler, grafik işlem birimlerinin (GPU)* yüksek hız gerektiren çıkarım işlemleri için her zaman en ideal çözüm olmadığını fark etmeye başladı.

Uzmanlar, bu nedenle birçok şirketin hızla büyüyen kullanıcı talebini karşılamak adına çip tedarikçilerini çeşitlendirmeye yöneldiklerine dikkat çekiyor.

Amazon.com'un önemli bir birimi olan AWS ve Cerebras, ortaklıklarının; mevcut en hızlı çıkarım işlem kapasitesini sunacağını ve premium bir hizmet olarak fiyatlandırılacağını açıkladı.

Ocak ayında, ChatGPT'nin üreticisi OpenAI, Cerebras’ın çiplerini kullanmak üzere şirketle değeri 10 milyar doların üzerinde bir anlaşma imzalamıştı.

Amazon ve Cerebras anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

*Grafik İşlem Birimi (GPU) Grafik ve yoğun hesaplama işlemlerini paralel şekilde yapan yüksek performanslı işlemci türüdür.