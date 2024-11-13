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Amazon Prime Gaming, kasım ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu

Amazon Prime üyeleri için kasım aynının ücretsiz oyunları duyuruldu. Prime Gaming ayrıcalığıyla birçok oyuna ve oyun içi ayrıcalığa bu ay da ücretsiz sahip olabilecek.

Haber Merkezi
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Amazon Prime Gaming, kasım ayının ücretsiz oyunlarını duyurdu
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Amazon Prime Gaming kasım ayı ücretsiz oyunlarını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Amazon Prime Gaming Türkiye, kasım ayı boyunca Prime üyelerine ücretsiz sunulacak oyunların listesini duyurdu.

Yaklaşık 25 oyun ücretsiz sunulacak

Amazon Prime üyeleri, bu ay "Marvel's Guardians of the Galaxy", "Mafia: Definitive Edition", "Dishonored-Definitive Edition", "Duck Paradox", "Close To The Sun", "Disney Pixar Cars", "Bang Bang Racing", "Snakebird Complete", "Ms. Holmes: The Case of the Dancing Men Collector's Edition", "Chasm: The Rift", "House of Golf 2", "Tomb Raider: Anniversary", "Blade of Darkness", "Max: The Curse of Brotherhood", "Overcooked: Gourmet Edition", "Gloomy Tales: One-Way Ticket Collector’s Edition", "Super Meat Boy", "Moonscars", "RIOT-Civil Unrest", "Elite Dangerous", "Sir Whoopass-Immortal Death", "Jurassic World Evolution", "Mystery Case Files: The Dalimar Legacy Collector's Edition" ve "Shogun Showdown" oyunlarına ücretsiz sahip olabilecek.

Üyelere özel indirimler sunuluyor

Amazon Prime üyeleri, Prime Gaming ve Prime Video ayrıcalıklarının yanı sıra ücretsiz ve hızlı kargo ile üyelere özel indirimlerin bulunduğu fırsatlardan aylık sadece 39 lira karşılığında faydalanabiliyor.

 30 gün boyunca ücretsiz abonelik ayrıcalığı da sunuluyor

Prime Gaming kapsamında üyelere süresiz sahip olabilecekleri ücretsiz oyunların yanı sıra popüler oyunlarda kullanabilecekleri seviye atlatma, kıyafet ve kaplama gibi karakter yükseltmeleri ve Twitch üzerinden diledikleri bir yayıncının kanalına 30 gün boyunca ücretsiz abonelik gibi ayrıcalıklar da sunuluyor.

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