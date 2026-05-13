  Amazon Prime, reklamlı modele geçiyor: Reklamsız paket ne kadar?
Amazon Prime, reklamlı modele geçiyor: Reklamsız paket ne kadar?

Amazon Prime Video, 17 Haziran'dan itibaren Türkiye'de reklamlı modele geçiyor. Mevcut fiyat değişmezken, reklamsız izlemek isteyenler için ek bir seçenek sunulacak.

Amazon Prime, reklamlı modele geçiyor: Reklamsız paket ne kadar?
Prime Video, Türkiye'deki kullanıcılarına gönderdiği bilgilendirme mesajında platformda değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Amazon tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, 17 Haziran 2026 tarihinden itibaren Prime Video’daki film ve TV dizileri sınırlı reklamlar içerecek. Şirket, söz konusu uygulamanın içerik yatırımlarının sürdürülmesi ve uzun vadede artırılması amacıyla hayata geçirileceğini belirtti.

Prime üyeliğinin mevcut fiyatında herhangi bir değişiklik yapılmayacağı ifade edilirken, kullanıcıların ek bir işlem yapmasına gerek olmadığı kaydedildi.

Reklamsız abonelik ne kadar olacak?

İçerikleri reklamsız izlemek isteyen kullanıcılar için yeni bir abonelik seçeneği de sunulacak. Buna göre kullanıcılar, Prime üyeliğine ek olarak aylık 59,90 TL ödeyerek reklamsız izleme seçeneğini tercih edebilecek.

Amazon Prime Türkiye üyeliği, Prime Video erişimi dahil aylık 69,90 TL olarak uygulanıyor.

