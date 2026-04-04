Amazon, uydu internetinde Elon Musk’a rakip oluyor

Deniz Güldağ

Amazon, uydu interneti sektöründe büyük bir hamlenin hazırlığı içinde. Amazon'un dünyanın yörüngesinde halihazırda 180’den fazla uydusu var. Ancak bu rakam Elon Musk’ın liderliğinde SpaceX’in işlettiği 10 binden fazla aktif uyduyla kıyaslandığında oldukça düşük kalıyor. Şirket, yörüngeye daha fazla uydu fırlatmayı planlasa da kapasite sorunları nedeniyle zorlanıyor. Bu nedenle Globalstar'ın uydu ağını kendi bünyesine katmak istiyor.

Financial Times’ın sektöre yakın kaynaklara dayandığı haberine göre, taraflar uzun süredir müzakere yürütüyor. Ancak teknoloji çevreleri sürecin uzadığına dikkat çekiyor.

Apple’ın tavrı kritik önemde

Anlaşma sürecinin uzamasının başlıca nedenlerinden biri, Apple’ın Globalstar’daki yüzde 20’lik hissesi. Bu durum, olası satın alma sürecinde Amazon ile Apple arasında da ayrı bir müzakere gerektiriyor. Apple, 2024 yılında Globalstar’a 1,5 milyar dolar yatırım yaparak şirkette önemli bir ortak haline gelmişti. Bu anlaşma kapsamında Globalstar, Apple'ın uydu tabanlı mesajlaşma hizmeti için kapasitesinin büyük bölümünü iPhone kullanıcılarına ayırmayı taahhüt etmişti.

Globalstar hisseleri yükseldi

Globalstar'ın daha önce SpaceX ile de ön görüşmeler yapıldığı ortaya çıkmıştı. Globalstar hisseleri anlaşma haberlerine istinaden son dönemde yükseldi. Şirketin piyasa değeri yaklaşık 9 milyar dolara ulaşırken, hisse fiyatı son bir yılda yaklaşık yüzde 230 arttı. 2025 yılında gelirlerini yıllık bazda yüzde 9 artırarak 273 milyon dolara çıkaran şirket, 2024 ylında ettiği sınırlı zararın ardından 7,4 milyon dolar kâr elde etti.