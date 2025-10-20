  1. Ekonomim
Amazon Web Services çöktü: Canva, Snapchat, Roblox dahil bazı uygulamalarda erişim sorunu yaşandı

Sık kullanılan Canva, Snapcaht, Dualingo ve Roblox gibi bazı uygulama ve oyunlarda Amazon web servisindeki (AWS) sorun nedeniyle erişim sorunu yaşandı. Türkiye saatiyle 10:00’da başlayan sorun yaklaşık üç saat sonra giderildi.

Bazı popüler uygulama ve oyunlara erişimde bugün dünya genelinde aksaklık yaşandı. Kullanıcılar söz konusu popüler uygulama ve oyunları açamıyor ya da düzgün kullanamadı.

Kullanıcıların çeşitli uygulamalardaki sorunları bildirdiği Down Detector sitesine göre sorun görülen uygulamalar şunlardı:

Canva
Snapchat
Dualingo
Roblox
Fortnite
Ring

Türkiye saatiyle 10:00’da başlayan sorunun AWS kaynaklı olduğu belirtildi.

Canva’nın açıklaması şöyle oldu:

“Şu anda Canva uygulamasının çalışmasını etkileyen sorunlarla karşı karşıyayız. Sorunu araştırıyoruz. Ekibimiz uygulamayı en kısa sürede erişilebilir hale getirmeye çalışıyor.”

Sorun, yaklaşık üç saat sonra yavaş yavaş düzeldi.

