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Amazon’dan yeni yapay zeka hamlesi

ABD'li teknoloji devi Amazon, yapay zeka girişimi Decart’ı satın almak için görüşüyor.

Haber Merkezi
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Amazon’dan yeni yapay zeka hamlesi
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Deniz Güldağ

Amazon.com, yapay zeka girişimi Decart’ı yaklaşık 7 milyar dolar değerleme üzerinden satın almak için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynaklar anlaşmanın kısa süre içinde sonuçlanması mümkün olduğunu belirtiyor.

ABD San Francisco merkezli Decart, yazılımcıların farklı yapay zeka çipleri arasında geçiş yapmasını kolaylaştıran bir teknoloji geliştiriyor. Şirketin sunduğu bu çözüm, daha fazla bilgi işlem kapasitesi elde etmek için rekabetin yoğunlaştığı bir dönemde giderek önem kazanıyor.

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