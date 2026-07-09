Amazon’un kurucusu Bezos uzay şirketine 10 milyar dolar arıyor

Deniz Güldağ

Amerikan basınına bilgi veren konuya yakın kaynaklara göre Bluetooth Origin, yaklaşık 130 milyar dolar değerleme üzerinden çıktığı finansman turunda önde gelen yatırımcılarla görüşüyor.

Söz konusu yatırım turuna, özellikle teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlarla bilinen yatırım firması Coatue* liderlik ediyor. Gerçekleşmesi halinde bu yatırım, Blue Origin’in kuruluşundan bu yana dış kaynaklardan sağladığı ilk büyük yatırım olacak.

Bugüne kadar büyük ölçüde Jeff Bezos tarafından finanse edilen Blue Origin, son dönemde üretim kapasitesini ve operasyonlarını hızla büyütmeye odaklanmış durumda.

Şirket yalnızca roket geliştirme faaliyetlerini genişletmekle kalmıyor, aynı zamanda kendi uydu filosunu kurmayı ve yapay zeka destekli uydular geliştirmeyi hedefliyor.

Sektör analistleri ve yöneticilerine göre bu projelerin hayata geçirilmesi milyarlarca dolarlık yatırım gerektiriyor. Bu nedenle Blue Origin’in yeni sermaye arayışı, şirketin uzun vadeli büyüme planlarını finanse edebilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Blue Origin’in stratejisinin merkezinde ise ''New Glenn'' adlı uzay roketi programı bulunuyor. Şirket, kısmen yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan New Glenn roketini önümüzdeki dönemde daha sık uçurmayı planlıyor.

New Glenn’in, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) Ay görevleri ile ulusal güvenlik amaçlı uydu fırlatmalarında da kullanılması planlanıyor.

Şirket, hem yatırımcılardan sağlayacağı yeni kaynaklar hem de artan faaliyetleri sayesinde Elon Musk’ın kurduğu uzay şirketi SpaceX ile rekabette konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

*1999 yılında eski bir teknoloji analisti olan Philippe Laffont tarafından kurulan ve merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Coatue Management, teknoloji, internet, yazılım, yapay zeka ve finans teknolojileri alanlarına odaklanan bir yatırım şirketidir.