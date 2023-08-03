Amerikalı teknoloji devlerinden Çin çıkarması

Nvidia ve Intel’in ardından bir başka Amerikan çip üreticisi AMD, Çin pazarına özel çipler geliştirmeye hazırlanıyor.

AMD tarafından açıklanan mali raporda, şirketin Nvidia’yi örnek alarak “yönetmeliğe uyum” sağlama koşuluyla Çin pazarına ürün satmak üzere ilgili AI yongalarının parametrelerini ayarlamayı düşündüğü bildirildi. AMD Başkanı Lisa Su, “Planımız tabii ki ABD ihracat denetimlerine tamamen uyumlu olacak. Yapay zekâ çözümleri arayan Çinli müşteriler için ürünler geliştirme fırsatımız olduğu inancındayız” dedi.

Aynı gün açıklanan verilere göre, şirketin yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 18 düşerek 5,359 milyar dolara geriledi. Şirketin net kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 94 azaldı.

AMD’nin ürettiği MI300 çiplerinin, ABD’nin ihracat kontrolü alanındaki gereklilikleri karşılamadığı için Çin’e ihraç edilemediği belirtilmişti. AMD’nin geçen yıl Çin’in ana kesimindeki satışlarından elde ettiği gelir 5,2 milyar dolara ulaşarak toplam gelirlerinin yüzde 22’sini oluşturmuştu.

Washington’un ihracat kontrolü tedbirlerinden etkilenen Nvidia da daha önce Çin pazarına özel A800 ve H800 yapay zekâ GPU yongalarını geliştirmişti. Intel de Çin için özel ürünler geliştiriyor.