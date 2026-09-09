Anthropic araştırmacısı istifa etti: Yapay zeka kontrolden çıkabilir

Deniz Güldağ

Yeni yapay zeka modellerinin eğitimi konusunda uzmanlaşan 27 yaşındaki İngiliz araştırmacı Jacob Coxon, yaptığı açıklamada Anthropic’ten ayrıldığını duyurdu.

Coxon, sektörün kendi kendini geliştirebilen yapay zeka sistemleri geliştirmek için “kontrolsüz bir yarışa” girdiğini ve bu sistemlerin kontrolden çıkarak insanlık için varoluşsal bir tehdit oluşturabileceğinden endişe ettiğini söyledi.

“Gelecek yılın sonuna gelindiğinde işlerin zaten kontrolden çıkmış olabileceği ve en agresif senaryoların birçoğunun gerçekleşebilceği bir noktaya doğru ilerliyoruz” diyen Coxon, şirketlerin birbirleriyle ve Çinli rakipleriyle rekabet ettiği bir ortamda güvenlikten taviz verilmesinin kaçınılmaz hale geldiğini savundu.

Anthropic, Coxon’un ayrılığına ilişkin henüz açıklama yapmadı.