Anthropic CEO’su Amodei: Şirket bu yıl 80 kat büyüyebilir

Anthropic CEO’su Dario Amodei çarşamba günü yaptığı açıklamada, yapay zekâ şirketinin bu yıl için 10 kat büyüme planladığını ancak mevcut büyüme hızının şirketi yıl sonunda 80 kat daha büyük bir noktaya taşıyabileceğini belirtti.

San Francisco’da düzenlenen yıllık geliştirici konferansında konuşan Amodei, Claude sohbet robotu ve popüler kodlama aracı Claude Code ile tanınan şirketin gelecek planlarına dair detaylar paylaştı. Anthropic, geçen ay yaptığı açıklamada yıllık gelir artış hızının 30 milyar doları aştığını duyurmuştu. Bu rakam, 2025 yılı sonunda 9 milyar dolar seviyesindeydi.

Amodei, büyüme hızının beklentilerin çok üzerinde olduğunu ve bu durumun yapay zekâ ürünlerini müşterilere sunmak için gereken işlemci gücü ihtiyacını artırdığını ifade etti. 80 katlık bir büyümenin sürdürülmesinin operasyonel olarak zorlayıcı olduğunu kaydeden Amodei, daha makul büyüme rakamlarını tercih ettiğini dile getirdi.

İşlemci gücü ihtiyacını karşılamak adına dev şirketlerle anlaşmalar imzalayan Anthropic, Elon Musk’ın uzay şirketi SpaceX ile yeni bir iş birliğine gittiğini duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında Anthropic, SpaceX’in Memphis’te bulunan Colossus 1 veri merkezindeki tüm kapasiteyi kullanacak. Bu hamle Anthropic’e 220 binin üzerinde Nvidia yapay zekâ çipinin gücüne erişim sağlarken, gelecekte uzayda yapay zekâ veri merkezleri kurma kapısını da aralıyor.

Şirket, anlaşmanın finansal detaylarını açıklamazken SpaceX cephesinden konuya ilişkin bir yanıt gelmedi. Amodei, kullanıcılara daha fazla işlemci gücü sağlamak için her gün çalıştıklarını vurguladı. SpaceX anlaşmasıyla birlikte Claude Code abonelerinin kullanım limitlerine takılmadan daha fazla kodlama yapabilmesine olanak tanınacağı belirtildi.

Anthropic’in yatırımcıları arasında yer alan Google, geçen ay şirkete 40 milyar dolara kadar ek yatırım yapma taahhüdünde bulunmuştu. Bir diğer yatırımcı Amazon ise 25 milyar dolara kadar yatırım yapmayı kabul etmişti.