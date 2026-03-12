Anthropic Pentagon’a dava açtı

Deniz Güldağ

Anthropic, Amerikan yönetimi tarafından “tedarik zinciri riski” olarak etiketlenmesinin hem itibarına hem de ticari faaliyetlerine ciddi zarar vereceğini açıkladı.

Şirkete göre, bu ‘etiket’ özellikle hükümetle çalışan kurum ve kuruluşların yapay zeka sağlayıcısı olarak Anthropic ile iş yapmaktan kaçınmasına yol açacak. Ve şirket yetkililerine göre, bu durum Anthropic’in bu yılki gelirlerinde milyarlarca dolarlık kayba neden olabilir.

Anthropic’in ABD Savunma Bakanlığı aleyhine açtığı dava, şirketle Pentagon arasında haftalardır devam eden gerilimin yeni bir aşamaya taşındığını gösteriyor.

Taraflar arasındaki gerginlik, şirketin Pentagon’un yapay zeka teknolojilerinin kullanımına yönelik daha geniş erişim ve kontrol taleplerine sınırlamalar getirmekte ısrar etmesinin ardından tırmanmıştı.

Anthropic’in mali işler müdürü Krishna Rao, müşterilerinin Anthropic ile çalışmanın hükümetle olan kontratlarını tehlikeye atabileceğini düşünmesi halinde “milyarlarca dolarlık” sözleşmelerin risk altına girebileceğini söyledi.

Anthropic’ten geçen hafta yapılan açıklamada, müşterilerinin büyük çoğunluğunun ABD hükümetinin bu kararından doğrudan etkilenmeyeceğini belirtilmişti.

Anthropic’in üç önemli teknoloji ortağı olan Amazon, Microsoft ve Google ise savunma kontratları dışında şirketle iş birliklerini sürdürmeye devam edeceklerini açıkladı.

Bugüne kadar yaklaşık 60 milyar dolar yatırım alan Anthropic’in yıllık gelirinin yaklaşık 19 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor.