Anthropic’ten ABD’ye ve ortağı Nvidia’ya sert eleştiri

Deniz Güldağ

Anthropic dünyanın önde gelen yapay zeka şirketlerinden biri. Chatgpt’den ayrılan Daniela Amodei ve Dario Amodei tarafından 2021 yılında bir startup olarak kuruldu. Milyarlarca dolarlık yatırım topladı. Önceki gün teknoloji yatırımlarına önderlik eden BlackRock CEO’su Larry Fink’in Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu’nun açılış konuşmasında mevcut sistemi ağır biçimde eleştirmesinin ardından bu kez de Anthropic CEO’su Dario Amodei, hem ABD yönetimini hem de Nvidia başta çip üreticilerini sert sözlerle eleştirdi. Wall Street Journal’e de konuşan Amodei, yapay zekânın yaratacağı ekonomik faydaların adil şekilde paylaşılabilmesi için hükümetlerin daha aktif bir rol üstlenmesi gerektiğini söyledi.

Wall Street Journal’a verdiği röportajda Amodei, kamuoyunun bu teknolojinin yol açabileceği potansiyel eşitsizliklere henüz yeterince hazırlıklı olmadığını dile getirdi.

Yapay zekânın önümüzdeki dönemde önemli bir ekonomik büyümeyi tetikleyeceğini öngören Amodei, bununla birlikte oluşacak yaygın işsizlik ve gelir eşitsizliği riskine de dikkat çekti. Teknolojik dönüşümün büyük çaplı iş kayıplarına neden olabileceğini vurgulayan Anthropic CEO’su, bu sürecin yönetilmesinde hükümetlerin devreye girmesinin kaçınılmaz olacağını ifade etti.

Amodei’ye göre, gelecekte yüzde 5 ila 10 arasında Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) büyümesi ile aynı anda yüzde 10 seviyelerinde bir işsizlik oranı görülmesi mümkün. Bu tabloyu “daha önce neredeyse hiç karşılaşmadığımız bir kombinasyon” olarak tanımlayan Amodei, “Bu denli büyük makroekonomik ölçekli değişimlerde hükümetin de mutlaka bir rol üstlenmesi gerekecek” dedi.

Nvidia’ya sert eleştiri

Anthropic CEO’su Amodei, Davos’ta Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni ile birlikte yer aldığı oturumda, çip ambargolarının gevşetilmesiyle, ABD yönetiminin elindeki önemli bir kozu kullanmaktan vazgeçtiğini öne sürdü. Amodei’nin bu sözleri, aynı zamanda Anthropic’in teknoloji çözüm ortağı ve önde gelen yatırımcılarından biri olan Nvidia’yı hedef aldığı belirtiliyor. Amodei, ABD yönetiminin gelişmiş çiplerin satışına verdiği iznin “çok büyük bir hata” olduğunu öne sürerek, bunu “nükleer silahların riskli ve tehlikeli ülkelerin eline verilmesine” benzetti.

Amodei’nin, ortağı ve yatırımcısı Nvidia’nın yapay zeka çipleri endüstrisinde “tekel konumuna geldiğine” ve sektör üzerindeki hegemonyasına yönelik eleştirileri Davos’ta ve teknoloji çevreleri de önemli bir tartışma başlattı. Kimi yorumcular, Amodei’nin açıklamalarının, sektörde bir süredir alttan alta tepki çeken gelişmelerin yüksek sesle dile getirilmesi bakımından da önemli olduğu ve Nvidia başta çip üreticilerin borsa performanslarını etkileyeceği görüşünü savundu.