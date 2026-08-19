App Store’da Avrupa Birliği değişikliği: Komisyon sistemi yenileniyor

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ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı anlaşmazlıkları çözmek amacıyla AB'deki uygulama geliştiricilerine yönelik ticari koşullarında değişikliğe gitti.

Apple'dan yapılan açıklamada, Avrupa Komisyonu ile yürütülen yakın işbirliğinin ardından AB'deki uygulamalara yönelik ticari koşulların güncellendiği bildirildi.

Açıklamada, yapılan değişikliklerle Apple'ın ticari koşullar ve alternatif dağıtım yöntemleri konusunda Avrupa Komisyonu ile yaşadığı anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulduğu belirtildi.

Yeni düzenleme 1 Ekim'de yürürlüğe girecek

AB'de uygulama dağıtan tüm geliştiricilerin tek bir koşul setine tabi tutulmasıyla sürecin sadeleştirildiği kaydedilen açıklamada, yeni düzenlemenin 1 Ekim'de yürürlüğe gireceği ifade edildi.

Yeni düzenleme kapsamında yükleme başına alınan "Core Technology Fee"nin kaldırıldığı, bunun yerine App Store dışında dağıtılan uygulamalardaki dijital işlemlerden yüzde 5 komisyon alınacağı bildirildi.

Apple'ın uygulama içi satın alma sistemi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde komisyon oranının yüzde 26, alternatif ödeme sistemlerinde yüzde 20 ve internet sitesine yönlendiren dış bağlantılı ödemelerde yüzde 15 olarak belirlendiği aktarıldı.

Bloomberg'ün aktardığına göre küçük işletmeler, Mini Apps Partner Programı ve Video Partner Programı kapsamındaki geliştiriciler ile ilk yılını aşan otomatik yenilenen abonelikler için daha düşük komisyon oranlarının uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, geliştiricilerin artık Apple'ın kendi uygulama içi satın alma sistemiyle birlikte alternatif ödeme sistemlerini de kullanıcılara sunabileceği belirtildi.

Çocuk güvenliğine yönelik önlemler kapsamında ise App Store'daki çocuk uygulamalarında dış bağlantı üzerinden ödeme yapılmasının yasaklandığı bildirildi. Ayrıca 13 yaşından küçük kullanıcıların internet sitesine yönlendirildiği satın alma bağlantılarına izin verilmeyeceği ve 18 yaşından küçük kullanıcıların alternatif ödeme veya dış bağlantı içeren işlemlerinde ebeveyn onay mekanizmasının zorunlu olacağı ifade edildi.