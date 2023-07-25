Apple, 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya

Birleşik Krallık merkezli geliştiriciler adına Apple'a karşı bir toplu tazminat davası açıldı.

Uygulama geliştiricileri tarafından açılan davada Apple, egemen konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyor. Bu suçlamanın nedeni olarak Apple'ın, App Store’daki uygulama içi satışlardan aldığı yüksek komisyon oranı gösteriliyor.

Son raporlara göre Apple’ın hizmetler kanadı şu anda çeyrek başına 20 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.

Çoğu geliştirici uygulama içi ödeme sistemini kullanmaları karşılığında Apple’ın kendilerinden yüzde 30’a varan komisyon almasından şikayetçi durumda.

Apple daha önce App Store'daki geliştiricilerin yüzde 85'inin herhangi bir komisyon ödemediğini ve Avrupalı geliştiricilerin App Store aracılığıyla dünyanın 175 ülkesindeki pazarlara ve müşterilere erişmesine yardımcı olduğunu söylemişti.

İngiltere'de Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılan dava ise 1.566 uygulama geliştiricisi adına başlatıldı. Yapılan açıklamada Apple’ın aldığı komisyonun aşırı olduğu vurgulanırken bunu hakim konumu sayesinde yapabildiği belirtildi.

Davacılar Apple'a karşı galip gelirse, geliştirici başına ödenecek tazminat seviyesi iOS uygulama işlerine göre hesaplanacak. Bu nedenle ödemeler geniş bir yelpazede değişebilir ve hatta bazı durumlarda milyonlarca doları bulabileceği aktarıldı.