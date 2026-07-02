Apple, 5 yeni iPhone modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor

Apple yeni serilerini piyasaya sürmeyi planlıyor. Her yıl sonbaharda yaptığı lansmanlarla iPhone severleri Apple Store önlerinde kuyruğa sokan marka 2027 yılı için planlarını hazırladı.

Nikkei Asia 'nın haberine göre Apple, sektör genelinde yaşanan bileşen tedarik sıkıntısı ortamında pazar payı kazanmak amacıyla, bu yılın ikinci yarısı ve 2027'nin ilk yarısı için en az beş yeni model ve daha önce beklenenden daha fazla sayıda katlanabilir telefon içeren iddialı bir iPhone lansmanı planlıyor.