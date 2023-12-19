Apple, akıllı saatlerin satışını durduracak

Apple, akıllı saatlerindeki kan oksijen sensörü özelliğini etkinleştiren teknolojiyle ilgili bir patent anlaşmazlığı yaşadı.

Şirket, Series 9 ve Ultra 2 akıllı saatlerinin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki satışlarını bu haftadan itibaren durduracağını söyledi.

Apple Watch cihazların, tıbbi teknoloji şirketi Masimo'nun patent haklarını ihlal ettiği ve bu özelliği sahip akıllı saatlerin satışının engelleneceği belirtildi.

NTV'nin aktardığına göre, söz konusu kararın 25 Aralık'a kadar ABD Başkanı Joe Biden tarafından incelenecek ve Apple kararın geçerli olması halinde kurallara uymak için adımlar atacak.

Biden yönetiminin davayla ilgilenen bölümü olan ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi, Büyükelçi Katherine Tai'nin "bu davadaki tüm faktörleri dikkatle değerlendirdiğini" söyledi.

Veto edilmemesi halinde yasak 26 Aralık'ta yürürlüğe girecek.