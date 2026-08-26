Apple akıllı telefon pazarında ilk üç sırayı kaptı

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Apple'ın iPhone 17 modeli, 2026'nın ikinci çeyreğinde dünyanın en çok satan akıllı telefonu oldu. Counterpoint Research verilerine göre iPhone 17, küresel akıllı telefon adet satışlarından yüzde 6 pay aldı. iPhone 17 Pro Max ikinci, iPhone 17 Pro ise üçüncü sırada yer alarak Apple'a listenin ilk üç basamağını kazandırdı.

Apple ve Samsung, küresel en çok satan 10 model listesine beşer cihaz soktu. İlk 10 modelin toplam satışlardaki payı yüzde 26'ya ulaşarak bir haziran çeyreği için en yüksek seviyeye çıktı.

Bu oran yıllık bazda 2 puan arttı. Genel akıllı telefon pazarı aynı dönemde yüzde 11 daralırken, üreticilerin küresel RAM sıkıntısı nedeniyle premium ve yüksek hacimli modellere daha fazla odaklandığı belirtildi.

Apple'ın satışları yüzde 5 arttı

Apple'ın adet bazındaki satışları ikinci çeyrekte yıllık yüzde 5 arttı. Şirketin satışları Hindistan, Japonya ve Orta Doğu-Afrika bölgesinde yükselirken, Güney Kore'de iPhone satışları iPhone 17 serisinin etkisiyle yaklaşık iki katına çıktı.

Counterpoint, standart iPhone 17'de yapılan önemli geliştirmelerin Pro modellerle arasındaki farkı daralttığını ve modelin satışlarını desteklediğini belirtti. iPhone 17 Pro ve Pro Max tarafında ise takas programları, kampanyalar ve daha erişilebilir finansman seçenekleri premium talebi güçlendirdi. Akıllı telefon fiyatlarındaki genel yükselişin de tüketicileri üst segmente yönelttiği ifade edildi.

iPhone 17e de MagSafe desteği ve geçen yıla göre aynı fiyatta daha yüksek depolama kapasitesiyle ilk 10'daki yerini korudu. Modelin özellikle ABD ve Japonya'da operatör kampanyalarıyla güçlü talep gördüğü kaydedildi.

Samsung'da Galaxy S26 Ultra öne çıktı

Samsung cephesinde Galaxy S26 Ultra öne çıktı. Model, markanın ikinci çeyrekteki en çok satan telefonu olurken, önceki nesline göre sıralamada beş basamak yükseldi. Galaxy S26 Ultra ayrıca bir haziran çeyreğinde Android satışlarında lider olan ilk ultra premium model oldu.

Galaxy S26 Ultra, S26 serisi satışlarının yarısından fazlasını oluştururken, gizlilik odaklı ekran teknolojisi ve geliştirilmiş yapay zeka özellikleri modelin öne çıkan unsurları arasında gösterildi. Samsung'un artan maliyetlere karşı amiral gemisi modellere daha fazla ağırlık verdiği, promosyonları artırdığı ve kaynaklarını bu segmentlere yönlendirdiği belirtildi.

Galaxy A serisi ilk 10'daki yerini korudu

Samsung'un Galaxy A serisi ise uygun fiyat, yaygın erişim ve güçlü fiyat-performans dengesi sayesinde ilk 10'daki varlığını sürdürdü. Listedeki tüm Galaxy A modellerinin en az altı yıllık yazılım desteği sunması da uzayan telefon değiştirme döngülerinde önemli avantaj olarak öne çıktı.