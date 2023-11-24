Apple CEO’su açıkladı: Görevini ne zaman bırakacak?

Apple CEO'su Tim Cook, Dua Lipa'nın BBC Podcast programında 45 dakikalık bir röportaj verdi. 2011 yılından bu yana CEO'luk görevini sürdüren Cook, en azından önümüzdeki birkaç yıl boyunca görevinden ayrılmayacağının sinyalini verirken, bir sonraki Apple CEO'suna dair önemli ipuçları da paylaştı.

Röportajın bir bölümünde CEO'luk görevi için potansiyel bir adayın hazır olup olmadığı soruldu. Bu konuda ünlü isim, bir sonraki CEO'nun Apple'dan gelmesini istediğini vurgulayarak görevinin bu kişiyi hazırlamak olduğunu belirtti. Ancak detaylara ve ayrıntılara değinmedi.

Donanımhaber'de aktarılana göre Cook, Apple kariyerinde emekli olmayı düşünmüyor. Öyle ki ''Cupertino şirketinden uzakta bir hayat hayal edemediğini ve orada ne kadar kalacağını bilmese de yakın zamanda ayrılmayı planlamadığını'' söyledi. Ancak yaşamın belirsizliği nedeniyle hazırlık yapmanın gerekliliğini vurguladı ve ''Yarın yanlış kaldırımdan inebilirim. Umarım bu olmaz. Olmaması için dua ediyorum" şeklinde cevap verdi.

Şirket değeri yükseldi

1998 yılında Apple'a katılan Tim Cook, Steve Jobs'un ardından 2011 yılında CEO'luk görevine başladı. O günden bu yana 13 doların biraz altında olan Apple hisseleri, 191 dolara, şirketin değeri ise 3 trilyon doların üzerine çıktı.