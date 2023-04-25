Apple, Epic Games davasını kısmen kazandı

Epic Games’in tekelcilik suçlamasıyla Apple’a açtığı dava sonuçlandı.

Dokuzuncu Devre Temyiz Mahkemesi, Apple’ın App Store platformunun ve güvenlik kısıtlamalarının antitröst yasasını ihlal etmediğine hükmetti.

Öte yandan mahkeme, Apple için bir karara daha yer verdi. Apple’ın alternatif ödeme yöntemlerini kullanıcılardan gizlemek için kurallar koyamayacağını açıkladı. Yani artık uygulama içinde geliştiricilerin kendi ödeme sistemlerine yer vermesinin önüne kanunen geçilemeyecek.

The Verge’e konuşan Apple yetkilisi, mahkeme kararı hakkında şunları söyledi:

“Bugünkü karar, Apple'ın bu davadaki yankılanan zaferini yeniden teyit ediyor ve 10 iddiadan dokuzu Apple'ın lehine kararlaştırıldı. İki yıl içinde ikinci kez bir federal mahkeme, Apple'ın eyalet ve federal düzeylerde antitröst yasalarına uyduğuna karar verdi.

App Store, rekabeti teşvik etmeye, yeniliği teşvik etmeye ve fırsatları genişletmeye devam ediyor ve dünyanın her yerindeki kullanıcılara ve geliştiricilere sağladığı derin katkılardan gurur duyuyoruz. Eyalet hukuku kapsamında kalan tek iddiayla ilgili mahkemenin kararına katılmıyoruz ve daha fazla inceleme yapmayı düşünüyoruz.”