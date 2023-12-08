Apple "eski cihazlar" listesine yeni bir ürün ekledi

2016 yılının başlarında Apple, nispeten ucuz bir iPhone sürümü olan ilk iPhone SE modelini piyasaya sürdü.

İlk SE sürümünün piyasaya çıkmasının üstünden yedi yıldan uzun bir süre geçtikten sonra, bu ürünün artık Apple’ın resmi eski cihazlar listesine eklendiği bildirildi.

Apple, 5 yıldan fazla ve 7 yıldan az bir süre önce satış için dağıtımını durdurduğu ürünleri eski ürün olarak kabul ediyor.