Apple, Hindistan’da ilk mağazasını açtı

Apple'ın üst yöneticisi Tim Cook, pazartesi günü Hindistan’daki ilk fiziksel mağazalarının açılışını gerçekleştirdi.

2021 yılında açılması planlanan ancak pandemi nedeniyle ertelenen Apple BKC (Bandra Kurla Complex) Mumbai’de Jio World Drive Alışveriş Merkezi’nde açıldı.

İkinci mağazanın ise yine aynı hafta içerisinde açılacağı bildirildi.

Tim Cook, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açılışı duyurdu.

Apple analistleri, şirketin en büyük pazarlarından biri olan Çin’e ilk girdiğindeki stratejisine benzeyen bir hareketle Hindistan’daki iPhone satışlarının ve üretimin artırılmasını hedefliyor.

The energy, creativity, and passion in Mumbai is incredible! We are so excited to open Apple BKC — our first store in India. pic.twitter.com/talx2ZQEMl