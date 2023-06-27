Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı

iCloud hizmeti, fotoğraf ve dosyaları buluta yedekleyen bir servis olarak kullanılıyor.

Hizmet sayesinde dilediğiniz aygıtınızdan dosyalarına erişebilmeniz mümkün oluyor. Çoğu Apple kullanıcı tarafından kullanılan ve Türkiye’de de popüler olan iCoud abonelik fiyatı ise yüzde 100 oranında zamlandı.

Yeni iCloud fiyatları

iCoud kapasitesi Eski fiyatı Yeni fiyat 5 GB Ücretsiz Ücretsiz 50 GB 6,49 TL 12,99 TL 200 GB 19,99 TL 39,99 TL 2 TB 64, 99 TL 129,99 TL

iCloud zamlarından sonra gözler, diğer Apple ürünlerine çevrildi. Firma bir süre önce iPhone dahil neredeyse tüm ürünlerine Türkiye'de zam yapmıştı. Apple son olarak 8 Haziran tarihinde iPhone fiyatlarına zam uygulamıştı.