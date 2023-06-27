Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı
Teknoloji firması Apple, yedekleme hizmeti iCloud fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.
iCloud hizmeti, fotoğraf ve dosyaları buluta yedekleyen bir servis olarak kullanılıyor.
Hizmet sayesinde dilediğiniz aygıtınızdan dosyalarına erişebilmeniz mümkün oluyor. Çoğu Apple kullanıcı tarafından kullanılan ve Türkiye’de de popüler olan iCoud abonelik fiyatı ise yüzde 100 oranında zamlandı.
Yeni iCloud fiyatları
|iCoud kapasitesi
|Eski fiyatı
|Yeni fiyat
|5 GB
|Ücretsiz
|Ücretsiz
|50 GB
|6,49 TL
|12,99 TL
|200 GB
|19,99 TL
|39,99 TL
|2 TB
|64, 99 TL
|129,99 TL
iCloud zamlarından sonra gözler, diğer Apple ürünlerine çevrildi. Firma bir süre önce iPhone dahil neredeyse tüm ürünlerine Türkiye'de zam yapmıştı. Apple son olarak 8 Haziran tarihinde iPhone fiyatlarına zam uygulamıştı.