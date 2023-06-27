  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Teknoloji
  3. Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı
Takip Et

Apple, iCloud fiyatlarına yüzde 100 zam yaptı

Teknoloji firması Apple, yedekleme hizmeti iCloud fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

iCloud hizmeti, fotoğraf ve dosyaları buluta yedekleyen bir servis olarak kullanılıyor.

Hizmet sayesinde dilediğiniz aygıtınızdan dosyalarına erişebilmeniz mümkün oluyor. Çoğu Apple kullanıcı tarafından kullanılan ve Türkiye’de de popüler olan iCoud abonelik fiyatı ise yüzde 100 oranında zamlandı. 

Yeni iCloud fiyatları

iCoud kapasitesi Eski fiyatı Yeni fiyat
5 GB Ücretsiz Ücretsiz
50 GB 6,49 TL 12,99 TL
200 GB 19,99 TL 39,99 TL
2 TB 64, 99 TL 129,99 TL

iCloud zamlarından sonra gözler, diğer Apple ürünlerine çevrildi. Firma bir süre önce iPhone dahil neredeyse tüm ürünlerine Türkiye'de zam yapmıştı. Apple son olarak 8 Haziran tarihinde iPhone fiyatlarına zam uygulamıştı. 

Yasa onaylandı: Sosyal medyada haber devri bitiyorYasa onaylandı: Sosyal medyada haber devri bitiyorDünya

 