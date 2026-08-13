Apple, ileri üretim merkezi açtı: Ücretsiz eğitim verilecek

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Apple'dan yapılan açıklamada, söz konusu merkezin, Apple'ın gelişmiş yapay zeka sunucularını üreten, sevk eden ve bu yıl Mac mini üretimine başlayacak olan aynı Houston tesisinin içinde yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, ileri üretim merkezinin küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için son teknoloji üretim süreçleri, makine öğrenimi destekli kalite kontrol ve gelişmiş otomasyon alanlarında ücretsiz eğitim imkanı sunacağı ifade edildi.

Merkezin açılış etkinliğine, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Senatör Ted Cruz, Houston Belediye Başkanı John Whitmire ve diğer yerel yetkililerin katıldığı aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook, son 9 ayda Houston tesisine yüz milyonlarca dolar yatırım yaptıklarını anlattı.

Cook, "Amerikalı işçilere ve Amerikan yaratıcılığına inanıyoruz. Harika ürünlerden daha fazlasını inşa etmek istediğimiz için inanılmaz bir hızla ilerliyoruz. Amerikan üretiminin geleceğini inşa etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.