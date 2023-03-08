Apple, iPhone 14 serisini yeni rengiyle tanıttı

Apple, yeni iPhone serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Tanıtımda iPhone 14 ve iPhone 14 Plus’ın yeni rengi de görücüye çıktı. Böylece yeni modeller, sarı renk ile satışa sunulmuş oldu.

Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Plus modellerinin yeni sarı rengini satışa sunduktan sonra Türkiye sayfasını da güncelledi. Ayrıca 14 Pro Max için sarı rengin gelmeyeceği açıklandı.

Yeni modeller için ön sipariş tarihi 10 Mart 2023 saat 16:00 olarak açıklandı. Asıl satış tarihi ise 24 Mart 2023 olarak belirtildi.