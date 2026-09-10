Apple iPhone Duo tanıtımına Samsung'tan efsane gönderme

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Apple’ın lansmanında katlanabilir iPhone Duo’nun yanı sıra iPhone 18 Pro serisi, yeni Apple Watch modelleri, Apple Watch Ultra ve AirPods 5 de duyuruldu. Şirketin ilk katlanabilir iPhone modeli için ABD başlangıç fiyatı 1.999 dolar olarak açıklanırken, Türkiye başlangıç fiyatının 229 bin TL olduğu belirtildi.

Yeni model; kat izi barındırmayan ekran mimarisi, geçiş animasyonları, ekran kalitesi ve donanım performansıyla öne çıktı.

Apple katlanabilir telefon pazarına giriş yaptı

iPhone Duo, pasaport formundaki tasarımıyla dikkat çekerken modelin Samsung’un iki aydan kısa süre önce tanıttığı Galaxy Z Fold 8’e benzerliği de öne çıktı.

Alphabet üretimi Gemini yapay zekasını kullanan Galaxy Z Fold 8, 1.899 dolarlık fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. Apple’ın yeni katlanabilir iPhone’u ise ABD’de bu modelden 100 dolar daha yüksek başlangıç fiyatıyla tanıtıldı.

Apple’ın lansmanının hemen ardından Samsung, katlanabilir telefon pazarındaki erken giriş avantajını ve cihazlarının donanım özelliklerini ön plana çıkaran kapsamlı bir tanıtım çalışması başlattı.

Güney Koreli teknoloji şirketi, Seul, Tokyo ve Londra’nın da aralarında bulunduğu kentlerde büyük reklam panoları kurdu. Reklamlarda “Katlanabilirlere Hoş Geldiniz” ve “Dünyanın En Hafif Katlanabilir Telefonu” ifadeleri kullanılarak Samsung’un katlanabilir telefonlarının inceliğine vurgu yapıldı.

Samsung ayrıca internet sitesinde yayımladığı içerikte, telefonlarının ağırlığını azaltmak için yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgilere yer verdi.

Samsung’dan sosyal medyada göndermeli paylaşımlar

Samsung’un ABD resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda ise Apple’ın adı doğrudan kullanılmadan yeni iPhone modeline gönderme yapıldı.

X platformunda yayımlanan paylaşımlardan birinde, “Bayatlamış yemeğimizi ısıtmayı ne zaman bitireceksiniz bize haber verin” ifadeleri kullanıldı.

Bir diğer paylaşımda ise “Heyecan verici miydi? Hayır. Yaşandı mı? Evet” sözlerine yer verildi.

Samsung’un paylaşımları, Apple’ın ilk katlanabilir iPhone modelini tanıtmasının hemen ardından gelirken, iki teknoloji devi arasındaki katlanabilir telefon rekabetini yeniden gündeme taşıdı.