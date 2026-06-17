Apple, kameralı AirPods modelini piyasaya sürecek

Yeni AirPods modeli, Apple'ın yeni nesil katlanabilir telefonu ile birlikte tanıtılacak. Aynı dönemde, iPhone serisinin 20. yıl dönümüne özel bir modelin de kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.

Söz konusu ürün lansmanlarının, 1 Eylül'de göreve başlayacak olan CEO John Ternus'un görevdeki ilk tam yılına denk gelmesi bekleniyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, şirket içinde B798 kod adıyla geliştirilen AirPods modelinin ilk olarak 2026 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Apple'ın yapay zeka yazılımlarında yaşadığı uzun süreli zorluklar nedeniyle takvim ertelendi.

Mayıs ayında yayımlanan bir rapora göre, kameralı AirPods'un prototipleri neredeyse nihai donanım ve yazılım bileşenlerine sahip durumda bulunuyor.

Ayrıca Airpods, Apple'ın ilk yapay zeka odaklı giyilebilir ürünü olarak tasarlandı ve Siri'ye görsel bağlanabilmek için sensör görevi gören kameralara sahip.

Öte yandan Apple'ın gelecekteki cihazlarında kullanılmak üzere yeni çipler üzerinde çalıştığı ve bu ürünlerde yeni nesil silikon üretim teknolojilerinden yararlanmayı planladığı kaydedildi.