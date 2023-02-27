Apple, kan şekeri ölçüm cihazı geliştiriyor
Teknoloji firması Apple'ın, iğnesiz kan şekeri ölçüm cihazı geliştirmeye başladığı iddia edildi.
Apple'ın, kan şekeri ölçme cihazı geliştirdiği belirtildi. Bloomberg'de yer alan bilgiye göre, cihazın bileğe takılabilecek şekilde tasarlandığı bildirildi.
Kan şekeri seviyelerini ölçmek için kullanılacak aletin, iPhone boyutunda olacağı ifade edildi.
Şirket, son on yılda kan şekeri ölçme teknolojisini yüzlerce insan üzerinde test etti. Kendi teknolojisini standart testlerle karşılaştırdı.
Gizli projenin üzerinde 12 yıldır çalışılıyor. Konuya yakın kaynaklara göre, Apple'ın sistemi artık konsept kanıtlama aşamasında kabul ediliyor.