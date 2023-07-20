Apple, kendi yapay zekasını geliştiriyor

Apple’ın ChatGPT benzeri bir yapay zeka sohbet robotu üzerinde çalıştığı aktarıldı.

Belirtilenlere göre Apple mühendisleri araç setine “AppleGPT” adını verdiler ancak, büyük dil modeli (LLM) Google’ın JAX çerçevesi kullanılarak oluşturulduğu için esasında “Ajax” olarak adlandırılıyor. Kaynaklar, Apple'ın proje üzerinde çalışan birden fazla ekibi olduğunu ve bir ekibin de potansiyel gizlilik endişelerini gidermeye adandığını belirtiyor.

İsmi açıklanmayan bir kaynak Bloomberg'e önümüzdeki yıl daha fazla ayrıntıyla birlikte resmi bir duyuru beklediklerini söyledi. Öte yandan Apple CEO’su Tim Cook, bir süre önce yaptığı açıklamada üretken yapay zekanın şirketin "yakından baktığı" bir şey olduğunu söylemişti.