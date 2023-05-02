Apple kulaklıklarda mecburi değişiklik

Avrupa Birliği, Ekim 2022’de aldığı bir karar ile birlikte USB Type-C bağlantısını evrensel şarj standardı olarak kabul etti.

2024 yılının sonundan itibaren yürürlüğe girecek yasa ile Apple’ın iPhone modellerinde de USB Type-C bağlantısı zorunlu hale geliyor.

Yeni kararın ardından iPhone 15 modellerini Type-C bağlantısıyla sunması beklenen Apple, aksesuarlarını da buna göre değiştirmesi gerekecek.

Shiftdelete’de aktarılana göre Apple, kablosuz AirPods kulaklıklara alternatif olarak USB Type-C kablolu kulaklıklar üzerinde çalışıyor.

Şirket ‘Made for iPhone’ (MFi) programı kapsamında yeni kulaklıkların üretimi için farklı şirketlerle anlaşmaya başladığı belirtiliyor.

Ayrıca, USB-C MFi kabloları ve yeni bir EarPods modellerinin de seri üretime geçtiği bildirildi.