Apple MacBook ve iPad fiyatlarına zam yaptı

Apple, bütçe baskısını hafifletmek amacıyla Perşembe günü Mac ve iPad serisinde kapsamlı bir fiyat artışına gitti.

Alınan karar doğrultusunda, teknoloji devinin en yeni dizüstü bilgisayarı olan MacBook Neo'nun başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara yükselirken, Touch ID özellikli üst modeli ise 799 dolara çıktı.

Popüler dizüstü serilerinden MacBook Air'in taban fiyatı 1.299 dolara yükselirken, profesyonellere hitap eden 14 inçlik giriş seviyesi MacBook Pro 1.999 dolara, 16 inçlik model ise 2.999 dolara revize edildi.

MacBook Pro fiyatı 9.999 dolara çıktı

En yüksek bellek ve depolama donanımına sahip olan tam donanımlı 16 inç MacBook Pro'nun fiyatı ise 9.999 dolar seviyesine ulaştı. Masaüstü segmentinde de iMac'in başlangıç etiketi 1.499 dolara, güçlü istasyon Mac Studio ise 2.499 dolara yükseldi.

Tablet tarafında da benzer bir agresif fiyatlama stratejisi uygulandı. Apple'ın en güçlü tableti olan 11 inçlik iPad Pro'nun fiyatı 999 dolardan 1.199 dolara çıkarken, 13 inçlik büyük ekranlı versiyonun fiyatı 1.499 dolar oldu.

Apple, zam dalgasını yalnızca bilgisayar ve tabletlerle sınırlı tutmayarak ev ekosistemi ile giyilebilir teknoloji kategorilerine de genişletti.

Şirketin akıllı hoparlör ailesinden standart HomePod'un fiyatı 349 dolara ulaşırken, daha küçük boyutlu olan HomePod mini'nin fiyatı 999 dolardan 129 dolara çıktı.

Firmanın en çok konuşulan lüks segment ürünü Apple Vision Pro karma gerçeklik başlığının başlangıç fiyatı 3.699 dolara çıkarken, cihazın daha yüksek kapasiteli 1 terabaytlık versiyonu ise 4.199 dolarla yükseldi.

iPhone fiyatları değişmedi

Küresel çapta eş zamanlı olarak devreye alınan bu zam dalgası en büyük gelir kalemlerini kapsamadı.

Apple, perşembe günü gerçekleştirdiği bu büyük fiyat revizyonunda amiral gemisi ürünü iPhone, akıllı saat serisi Apple Watch ve kablosuz kulaklık ailesi AirPods'un fiyatlarını değiştirmedi.

iPad ve MacBook Türkiye fiyatları ne kadar?

Küresel çapta gerçekleşen fiyat artışlarının ardından Apple Türkiye de fiyatlarını güncelledi.

Webtekno'da yer alan bilgiye göre Apple ürünlerinin zamdan önceki ve sonraki Türkiye fiyatları şöyle sıralandı: