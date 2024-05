Apple Music, "En İyi 100 Albüm" Listesini Açıkladı

Apple Music'in "En İyi 100 Albüm" listesi, geçtiğimiz hafta duyurulmuş ve bugün itibarıyla tamamlanmış durumda. Şirketin resmi açıklamasına göre, bu liste müzikseverlere tüm zamanların en iyilerini sunmayı hedefliyor. Listede yer alan albümler, sanatçılar ve müzik uzmanları tarafından titizlikle seçilmiş ve editoryal bir bakış açısıyla yayınlandı.

Apple Music Kıdemli İçerik ve Editörlük Direktörü Rachel Newman, liste hazırlanırken Maren Morris, Pharrell Williams, J Balvin, Charli XCX, Mark Hoppus, Honey Dijon ve Nia Archives gibi isimlerin de katkıları olduğunu belirtiyor. Apple Music, dinleme sayılarından bağımsız olarak, müzikseverlerin dünyasını şekillendiren albümlere odaklanarak bu özel liste oluşturulmuş.

Paylaşılan listenin en başında bu albümler yer aldı:

1. The Miseducation of Lauryn Hill (1998)

2. Lauryn Hill 2. Thriller (1982)

3. Michael Jackson 3. Abbey Road

4.The Beatles 4. Purple Rain (1984)

5. Prince & The Revolution 5. Blonde (2016)

6. Frank Ocean 6. Songs in the Key of Life (1976) Stevie Wonder

7. Good kid, m.A.A.d city (2012) Kendrick Lamar

8. Back to Black (2006) Amy Winehouse

9. Nevermind (1991) Nirvana

10. Lemonade (2016) Beyoncé