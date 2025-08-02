Apple sonunda yapay zeka işine giriyor! Büyük ölçekli yatırımlar kapıda

Bu stratejik değişim, veri merkezi inşaları ya da büyük ölçekli satın almalar gibi adımları da içerebilecek.

Rekabetin gerisinde kalmamak için strateji değişiyor

Apple, yapay zekâ alanında Microsoft ve Google gibi rakiplerinin gerisinde kalmamak amacıyla harcamalarını artırmayı değerlendiriyor. Söz konusu rakipler, sohbet botları ve dijital asistanlar aracılığıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başardı. Ancak bu büyüme, yüksek maliyetleri de beraberinde getirdi. Google’ın 2026’ya kadar 85 milyar dolar, Microsoft’un ise 100 milyar doların üzerinde yatırım yapması bekleniyor.

Apple ise bugüne kadar bulut altyapısı ihtiyacının önemli bir bölümünü harici veri merkezleri üzerinden karşılamayı tercih etti. Şirket, OpenAI ile yapılan iş birliğine rağmen, yapay zekâ geliştirmelerini çoğunlukla kendi bünyesinde sürdürmeyi amaçlıyor. Siri üzerindeki iyileştirme çalışmaları da bu kapsamda yürütülse de, bu yeniliklerin 2025’e ertelendiği bildirildi.

Satın almalara açık mesajı

Apple’ın üçüncü mali çeyrek sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda, CEO Tim Cook’a şirketin büyük ölçekli satın almalar konusunda yaklaşımı soruldu. Cook, yıl içinde yedi küçük şirket satın aldıklarını belirtirken, daha büyük satın almalara da sıcak baktıklarını ifade etti.

Cook, “Yol haritamıza katkı sağlayacak her türlü birleşme ve satın almaya açığız. Şirketin büyüklüğü değil, stratejik uyumu bizim için önemli,” şeklinde konuştu.

Veri merkezi yatırımları artıyor

Apple, açıklamasında veri merkezi yatırımlarını artırmayı planladığını da duyurdu. Şimdiye kadar bu alana birkaç milyar dolarlık kaynak ayıran şirket, yapay zekâ gereksinimlerini kendi tasarımı olan çiplerle karşılayarak, kullanıcı gizliliğini ön planda tutan bir kontrol mekanizması kurmayı hedefliyor.

Apple CFO’su Kevan Parekh, net bir yatırım hedefi paylaşmamakla birlikte, yapay zekâ projeleri nedeniyle harcamaların önemli ölçüde artacağını vurguladı. Parekh, “Üstel bir artış olmayacak, fakat kayda değer bir yükseliş bekliyoruz. Bu artışın önemli kısmı yapay zekâ yatırımlarımızdan kaynaklanıyor,” açıklamasında bulundu.

Alternatif arayışlar gündemde

Apple, iş modelinde kritik bir dönemece girmiş durumda. Şirketin Google’dan aldığı ve iPhone’larda varsayılan arama motoru olarak kalmasını sağlayan yüksek tutarlı yıllık ödemeler, ABD’de devam eden antitröst davası sonucunda sona erebilir. Bu gelişme, Apple’ı yeni alternatifler aramaya yöneltiyor.

Şirket yöneticileri, Safari tarayıcısında yapay zekâ destekli arama fonksiyonlarını değerlendirdiklerini belirtti. Bloomberg’in haberine göre, Apple’ın Perplexity adlı girişimi satın alma ihtimalini masaya yatırdığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.