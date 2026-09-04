Apple tarihinin en pahalı iPhone’u geliyor! Fiyatı 3 bin doları aşacak

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Fiyatı 3 bin doları aşabilir

TrendForce’un tahminlerine göre Apple’ın katlanabilir iPhone’u ABD’de 2.099 ila 2.299 dolar arasında değişen başlangıç fiyatıyla satışa sunulabilir. Cihazın en üst donanım seçeneklerinin ise 3 bin doların üzerine çıkabileceği öngörülüyor.

Bu fiyatın gerçekleşmesi halinde katlanabilir iPhone, Apple’ın şimdiye kadar satışa sunduğu en pahalı iPhone modeli olacak. Cihazın başlangıç fiyatının, mevcut üst segmentte yer alan iPhone 17 Pro Max’in 1.199 dolarlık başlangıç fiyatının oldukça üzerinde olması bekleniyor.

Adı iPhone Ultra olabilir

Apple’ın ilk katlanabilir iPhone’unu iPhone Ultra adıyla piyasaya sürebileceği daha önce gündeme gelmişti.

Yeni modelin, iPhone ailesinin en üst segmentinde konumlandırılması ve Apple’ın katlanabilir telefon pazarındaki iddiasını ortaya koyması bekleniyor.

7,8 inçlik dev iç ekran

TrendForce’un öngörülerine göre katlanabilir iPhone, açıldığında 7,8 inçlik OLED ekrana sahip olacak.

İç ekranda ProMotion teknolojisinin bulunması ve yenileme hızının 120 Hz’e kadar çıkması bekleniyor. Cihazın dış bölümünde ise 5,5 inçlik OLED ekran yer alacağı tahmin ediliyor.

Touch ID geri dönüyor

Katlanabilir iPhone’un en dikkat çekici özelliklerinden biri biyometrik güvenlik tarafında olabilir.

TrendForce, Apple’ın yeni modelde Touch ID teknolojisine yeniden yer verebileceğini öngörüyor. Touch ID’nin Face ID’nin yerine mi geçeceği yoksa bu teknolojiye ek olarak mı kullanılacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

A20 Pro çip ve 2 TB depolama

Cihazın işlemci tarafında Apple’ın yeni nesil A20 Pro çipini kullanması bekleniyor. Çipin, TSMC’nin 2 nanometre üretim süreciyle geliştirileceği tahmin ediliyor.

Katlanabilir iPhone’un 12 GB RAM ile gelmesi beklenirken, depolama seçeneklerinin 256 GB, 512 GB, 1 TB ve 2 TB olması öngörülüyor.

Özellikle 2 TB’lık depolama seçeneği, Apple’ın yeni modelini depolama kapasitesi açısından da üst seviyeye taşıyabilir.

Kamera özellikleri de ortaya çıktı

TrendForce’un tahminlerine göre cihazın ön tarafında 24 megapiksellik kamera bulunacak.

Arka kamera sisteminde ise iki adet 48 megapiksellik sensör yer alması bekleniyor. Bu sensörlerden birinin geniş açı, diğerinin ise ultra geniş açı kamera olarak görev yapacağı öngörülüyor.

Tanıtım için geri sayım başladı

Apple’ın merakla beklenen etkinliği 9 Eylül’de gerçekleştirilecek. İlk katlanabilir iPhone’un etkinlikte tanıtılması halinde Apple, uzun süredir rekabetin yaşandığı katlanabilir akıllı telefon pazarına resmen giriş yapmış olacak.

Cihazın kesin fiyatı, resmi adı ve teknik özellikleri ise Apple’ın etkinliğiyle birlikte netlik kazanacak.