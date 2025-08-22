Apple Türkiye, iCloud aboneliklerine yüzde 60 zam yaptı

Apple tarafından tüm cihazlarda yerleşik olarak sunulan iCloud servisine zam geldi. Fotoğrafların ve videoların otomatik olarak yedeklenmesine olanak sağlan servise her yerden erişim sağlanabiliyor.

Servis sayesinde kullanıcılar, hafızası büyük iPhone’lara ihtiyaç duymuyor.

Kullanıcılar için önemli bir hizmet sunan Apple, bu hizmetinin fiyatını ise Türkiye’de artırma kararı aldı.

Apple iCloud hizmet fiyatını Türkiye'de yüzde 60 artırdı

Buna göre şirket, bulut depolama servisi iCloud+ aboneliklerine yüzde 60’a varan zam yaptığını duyurdu.

Yapılan zam sonrasında 50 GB’lık paket aylık 24,99 TL’den 39,99 TL’ye, 200 GB’lık paket aylık 79,99 TL’den 129,99 TL’ye, 2 TB’lık paket ise aylık 249,99 TL’den 399,99 TL’ye çıkarıldı.

Apple, 1.299,99 TL’lik 6 TB ve 2.499,99 TL’lik 12 TB paketlerin fiyatlarını ise değiştirmedi.