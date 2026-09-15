Apple TV, Türkiye’ye geliyor: iCloud+ abonelerine ücretsiz olacak

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Apple, bu aydan itibaren Türkiye'deki iCloud+ abonelerinin iCloud+ aboneliklerinin bir parçası olarak Apple TV ve Apple Arcade’e ek ücret ödemeden erişebileceğini duyurdu.

Genişletilmiş abonelik sayesinde kullanıcıların iCloud kullanarak tüm Apple aygıtlarında kişisel içeriklerini yedekleyebileceği, saklayabileceği ve paylaşabileceği ifade edildi. Aile İçi Paylaşım özelliğinin, kullanıcıların iCloud+ aboneliklerini ailelerindeki beş kişiyle paylaşabilmesini sağlayacağı da belirtildi.

Türkiye'deki kullanıcılar ilk kez Apple TV’ye erişebilecek

Bu iCloud+ teklifiyle Türkiye'deki kullanıcılar ilk kez Apple TV’ye de erişebilecek.

Apple Servisler ve Sağlıktan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Eddy Cue konuya ilişkin değerlendirmesinde “Apple TV ve Apple Arcade’i 100’den fazla ülkedeki iCloud+ kullanıcılarına tek bir abonelik içinde sunmaktan mutluluk duyuyoruz. iCloud+ kullanıcıları şimdi kişisel içeriklerini güvenli bir şekilde aygıtlar arasında depolayıp paylaşabiliyor, Apple TV’deki orijinal içeriklerle en iyi hikaye anlatımının keyfini çıkarabiliyor ve Apple Arcade ile yüzlerce muhteşem oyunu deneyimleyebiliyor” dedi.

Apple TV'de aralarında Emmy ödüllü The Studio ve Ted Lasso'nun da olduğu dünya çapında kültürel bir fenomen haline gelen çok sayıda dizi yer alıyor.

200'den fazla oyunun yer aldığı Apple Arcade

Türkiye'deki iCloud+ aboneleri aynı zamanda 200’den fazla oyunun yer aldığı özel olarak derlenmiş bir kataloğa sınırsız erişim sunan abonelik hizmeti Apple Arcade’e de ulaşabiliyor.

Bu kataloğa Football Manager 26 Touch, NBA 2K26 Arcade Edition ve Madden NFL 27 Arcade Edition gibi seriler ve Hello Kitty Island Adventure, Sneaky Sasquatch, Angry Birds Reloaded ve Cooking Mama: Cuisine! gibi orijinal içerikler de dahil.

Kullanıcılar iCloud+ aboneliğiyle Apple Music Select’e de erişebilecek

Türkiye'deki kullanıcılar, bir iCloud+ aboneliğiyle Apple Music Select’e de erişebiliyor. Apple Music Select istasyonları, Apple Music uygulamasının Ana Sayfa sekmesinde yer alıyor.

Ayrıca Apple Music abonesi olmak isteyen iCloud+ aboneleri, Apple üzerinden 49,99 TL veya 134,99 TL gibi aylık fiyatlarla abone olabiliyor.

Aylık iCloud+ aboneliği için indirimli fiyat, Aile İçi Paylaşım aracılığıyla iCloud+ servisine erişen kullanıcılar için de geçerli.

Apple TV ve Apple Arcade ile birlikte iCloud+ Hindistan, Suudi Arabistan, Singapur, Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve daha fazla ülke ve bölgede eylül sonuna kadar kullanıma sunulacak.

iCloud+ abonelikleri, Türkiye'de 50 GB planı için ayda 49,99 TL seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Bu değişiklikle Apple Arcade ve Apple TV, Türkiye'de ayrı abonelik halinde sunulmayacak. Apple TV veya Apple Arcade servislerine ayrı ayrı abone olan kullanıcılar, iCloud+ abonelikleri sayesinde Apple TV ve Apple Arcade’e erişmeye devam edecek.